La storia di Daniele Coletto, maestro di tennis veneziano

Andiamo a conoscere uno dei più recenti maestri di tennis veneziani, Daniele Coletto classe 1990.

Nascita

Miranese di nascita, ha iniziato a giocare a 11 anni a Salzano e poi Scorzè e Green Garden. A 17 anni si trova con il ranking da 4.2 ed è andato al Tc di Santa Maria di Sala rimanendoci per 10 anni. Portando la squadra dalla d3 alla serie C in 4 anni. I maestri che si sono occupati della sua formazione sono stati Marco Boffo, che gli ha trasmesso anche la preparazione fisica, essendo stato nel giro nazionale dei maratoneti, e Mario Radic noto maestro e giocatore internazionale, che ne ha accelerato le prestazioni.

Prima esperienza come istruttore

Daniele Coletto a sua volta decide di dare il suo contributo al movimento tennistico ed inizia come istruttore primo grado a 19 anni, e consegue il diploma di maestro nazionale a 26 anni. Dai 17 anni in poi ha fatto solo tornei giocando al massimo due ore a settimana, conquistando due step per ogni stagione sportiva, arrivando a 26 anni fino all’incredibile ranking di 2.4. Poi senza allenamenti specifici e facendo due soli tornei a stagione, è tornato in seconda categoria, ma l'obiettivo minimo, covid e fisico permettendo, é quello di tornare nel 2021 almeno 2.6. In questo periodo sta giocando con il 3.5 Umberto Bortolozzo per un’ora a settimana, ma sicuramente, come ha sempre fatto, utilizzerà i tornei stessi come allenamento, magari con qualche partecipazione in più, visto che ora ci sono solo Open.

Mental coach

Durante il suo percorso formativo, per soddisfare la sua sete di tennis, è diventato anche “mental coach” e massaggiatore sportivo. Da due anni a questa parte insegna al tennis club Arca 974 di Spinea. Il titolo più brillante in carriera è la vittoria nel torneo di seconda categoria limitato 2.5 a Monza. Una finale al rodeo del TC Mestre, unico torneo giocato l’ anno scorso, conquistando ben 5 vittorie e l’Open a Montecchia dove è giunto in finale, anche qui con ben 4 vittorie al suo attivo.

Oggi

Attualmente ha più di 100 allievi tra bambini e adulti, ed in questi 10 anni in totale ne avrà conosciuti e formati quasi 400. Le esperienze più importanti le ha fatte in collaborazione con Bertoldero e Gianni Bonas psicologo dello sport, facendo da aiutante maestro, all’astro nascente Melania Delai nei suoi primi due anni tennistici. Ha curato per un anno i fratelli Cinti 2.4 e 3.2, che poi a 18 anni hanno preferito lo studio e, con grande rammarico, non sono riuscito a fargli cambiare idea.