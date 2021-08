Venezia FC, arriva l'attaccante David Camber

E' stato sottoscritto oggi l'accordo con l'HSK Zrinjski Mostar per il passaggio in arancioneroverde a titolo definitivo del giocatore David Camber. Lo rende noto il Venezia FC. L'attaccante classe 2005, che nel corso dell'ultima stagione sportiva ha totalizzato 11 gol e 5 assist in 28 presenze con la maglia del HSK Zrinjski Mostar U17, ha inoltre vestito la maglia delle selezioni Under 15, Under 16 e Under 17 della nazionali giovanili della Bosnia- Erzegovina totalizzando 19 presenze e 9 gol.

Nelle stesse ore è stato anche definito il passaggio del giocatore classe 1998 Harvey St Clair all’U.S. 1913 Seregno Calcio con la formula del prestito annuale.