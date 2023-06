Davide Casarin è tornato "a casa": firmato un pluriennale con la Reyer

Davide Casarin tornerà a far parte del roster orogranata nella stagione 2023/24.

Nato a Mestre il 22 maggio 2003, play/guardia di 197cm, Davide è cresciuto nel minibasket e settore giovanile Reyer. Nelle ultime due stagioni ha vestito i colori della Tezenis Verona con cui non ha mai saltato una partita scendendo in campo per 17 minuti di media. Davide ha esordito e segnato il primo canestro in Serie A contro Brescia, a quindici anni, domenica 12 maggio 2019. Nelle annate 2019-2021 ha fatto parte del roster della prima squadra orogranata collezionando 84 presenze tra campionato ed Eurocup.

Nel febbraio 2020 è stato protagonista della vittoria della Next Gen Cup under 18 a Pesaro, di cui è stato eletto MVP, e poche ore dopo è salito sul podio dei senior per la conquista della prima Coppa Italia della storia reyerina. Nella prima parte della stagione stagione 2021/22 ha vestito i colori di Treviso con cui ha giocato in campionato e Champions League prima di trasferirsi a Verona, esperienza culminata con la conquista della promozione in Serie A nel giugno 2022 (nella decisiva gara 4 Davide è stato miglior realizzatore insieme a Candussi).

Nel corso della sua crescita nelle squadre giovanili Davide Casarin ha disputato due volte l’Euroleague Adidas Next Generation Tournament, entrando nel miglior quintetto, e la Next Gen Cup. Nell’estate 2019 ha inoltre disputato i campionati europei under 16, vincendo il bronzo, e under 18. Nel febbraio 2023 ha debuttato con la Nazionale senior nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali contro la Spagna mentre attualmente è impegnato con l'Italia under 20 per preparare gli Europei di categoria. Casarin ha firmato un accordo pluriennale.

«Tornare alla Reyer significa per me tornare a casa e per questo sono onorato ed orgoglioso - il commento di Davide Casarin - Vesto questi colori da quando ho quattro anni e credo di aver passato più tempo al Taliercio che a casa mia. E' un'emozione unica tornare dopo due anni e sono grato alla società e coach Spahija per la fiducia, cercherò di farmi trovare pronto per essere parte importante di questo nuovo progetto. Per me è un'occasione importante per continuare a crescere e migliorare il più possibile, il mio focus sarà il lavoro giornaliero perché sono convinto che sarà fondamentale per me e potrà aiutarmi ad essere utile alla squadra. Sono entusiasta ed impaziente di incontrare i miei compagni, alcuni dei quali conosco già bene. Non vedo l'ora di iniziare».