Domenica 20 debutto per il team maschile del Tc Mestre nella serie C

Debutto stagionale del Tennis Club di Mestre nella serie C. Domenica ore 09.00 saranno ospiti a Vacil di breda di Piave del team dello Sporting Life Center. Questo il roster del team del quale tengono a precisare tutto frutto del loro lavoro. Giovanni Fiorio 2.7, Filippo Moggian Barban 2.7 (Cap), Edoardo Baldan 2.8, Matteo Boetto Bernath 3.1, Giorgio Rossato 3.2, Giovanni Licori 3.3, Gianmarco Amore 3.4, Alessandro Zecchin 3.4, Daniele Trentin 3.5, Jacopo Zambon 3.5.

Prossime gare: 27/3 in via Olimpia con i trevigiani del Pederobba, il 3 aprile derbyssimo in via Asseggiano con il Green Garden, 10/4 in casa con il circolo tennis Vicenza.

A Parma nel circolo del Castellazzo nella kermesse Junior Next Generation con 427 ragazzi dai 10 ai 14, nel draw da 41 in finale c’è Nicolas Lyam Basilone. La punta di diamante del Veneto giocherà la finale domenica 20 alle ore 11 contro il reggiano Giorgio Francesco Zucchi. Il giovanissimo giocatore del Bibione su 4 gare disputate ha concesso ai suoi avversari in totale soltanto 4 games.