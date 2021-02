Sfida al vertice tra Reyer e Dinamo Sassari: il match tra le due seconde

L’imminente fine settimana di basket metterà di fronte, per uno scherzo del calendario, entrambe le squadre di Sassari e Venezia in un’inedita doppia sfida incrociata.

I dati del match

Sabato 27 febbraio alle 20 prima sfida al PalaSerradimigni tra due formazioni che nelle ultime stagioni hanno battagliato su ogni fronte regalando grandi e memorabili partite: finale scudetto, regular season, Coppa Italia, Supercoppa. Tredici sfide nelle ultime tre stagioni, considerando anche quella in corso. Lagunari e sardi sono appaiati al secondo posto in classifica a quota 24 punti, con la Dinamo che però ha già effettuato il turno di riposo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 e Eurosport Player. Domenica 28 alle 18 invece, la sfida tra Reyer e Dinamo si ripete a campi invertiti per la ventunesima giornata del campionato femminile. Le orogranata cercano il riscatto dopo il derby perso a Schio che ha interrotto la straordinaria striscia di 25 vittorie consecutive. Un successo consoliderebbe il primo posto in classifica e proietterebbe nel migliore dei modi le orogranata verso la Coppa Italia in programma a Bologna.

La sfida di Lega Basket Femminile sarà trasmessa in diretta su LBF Tv.