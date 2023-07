Diserò debutta nella classe regina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

È già un Rally San Martino di Castrozza da ricordare per Luca Diserò, ancora prima del via, vedendo realizzarsi quello che in fondo è il sogno di ogni pilota. Correre nella classe regina, al volante di vetture da assoluta, è il desiderio di tutti e nel weekend trentino, ormai in vista, il portacolori di Xmotors Team potrà realizzarlo veramente. RB Motorsport metterà a disposizione del pilota di San Michele al Tagliamento, affiancato da Stefano Peressutti, una Skoda Fabia Rally2 Evo con la quale affrontare l'evento valevole per il Campionato Italiano Rally Asfalto e per la Coppa Rally ACI Sport di terza zona. “Grazie al preziosissimo supporto di tutti i miei partners ed alla fiducia di RB Motorsport” – racconta Diserò – “saremo al via nella classe regina con una Skoda Fabia Rally2 Evo. Una vettura completamente nuova per me che arrivo dalle due ruote motrici. Sarà tutto da scoprire quindi cercheremo di prenderci le misure con calma. Non vedo l'ora di essere al volante.”

Da una nuova vettura ad una vecchia conoscenza, quelle speciali trentine che lo hanno visto centrare il virtuale successo tra le ex R2B, unificate alle Rally4, nella passata edizione. Un appuntamento che si appresta ad essere molto particolare per veneziano. “È la mia terza partecipazione al San Martino di Castrozza” – aggiunge Diserò – “ed il mio miglior risultato è arrivato l'anno scorso, vincendo la classe R2B che non esisteva ormai più, essendo stata accorpata alle Rally4. Questa partecipazione ha un significato profondo per me perchè è l'ultima gara che ha visto mio padre. Sono certo che la sua presenza mi accompagnerà in questo fine settimana e cercherò di dare il meglio di me per ricordarlo.”

Una rivoluzione a metà, quella di un percorso di gara che, pur sfruttando buona parte delle speciali dello scorso anno, rimescolerà le carte con l'inversione del senso di marcia. Si inizierà dalla rispolverata speciale spettacolo in centro città, la “San Martino Cittadina” (2,97 km), che si terrà Venerdì 23 Giugno in serata, dando poi spazio ad un Sabato che metterà sul piatto i tratti cronometrati di “Gobbera” (10,74 km), “Val Malene” (18,10 km) e “Manghen” (18,67 km), da ripetere per due passaggi in sequenza. “Grazie ad RB Motorsport” – conclude Diserò – “perchè tutti si sono prodigati per questo progetto e per realizzare il mio sogno. Grazie ad Xmotors Team, nella persona di Francesco Stefan che, anche da lontano, mi segue sempre con tanta passione. Grazie a Maxmark ed a Stefano Zambon ma anche a Fabrizio Handel ed a tutta la mia famiglia. Sarà molto strano per me essere al via nella stessa classe dove corrono i piloti ai quali faccio assistenza durante la stagione. Per questa volta non sarò sotto la tenda ad aiutare loro ed i miei amici meccanici, salutandoli con affetto. Siamo dei novellini con questa auto e conosciamo bene il valore dei nostri avversari. Cercheremo di goderci al massimo l'esperienza, cercando di crescere.”