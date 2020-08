L'Empoli annuncia Dionisi, rabbia Venezia: «È ancora sotto contratto con noi»

L'Empoli Fc ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Alessio Dionisi come nuovo allenatore della prima squadra senza aver avuto il via libera preventivo del Venezia Fc, società per la quale è ancora tesserato, che ha annunciato che «tutelerà i propri diritti nelle sedi che riterrà più opportune». Gli arancioneroverdi nei giorni scorsi avevano scelto come nuova guida tecnica Paolo Zanetti, vista la reciproca volontà di società toscana e Dionisi di "convolare a nozze". La dirigenza aveva comunque messo in chiaro le cose con i toscani: «liberiamo Dionisi, ma deve esserci assicurata un'adeguata valutazione visto il contratto ancora in essere».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'attacco del presidente

«Voglio sottolineare - ha detto il presidente Duncan Niederauer - che il club che io presiedo non si comporterebbe mai in questa maniera nei confronti di un'altra società che abbia sotto contratto un allenatore o un giocatore di nostro interesse. Quando la scorsa estate ci siamo trovati in una situazione simile, infatti, come da prassi, abbiamo preliminarmente contattato l'Imolese Calcio al fine di essere autorizzati a sottoporre una proposta contrattuale al signor Dionisi, per consentirgli di non violare gli impegni contrattuali con quello che allora era il suo club di appartenenza. Non da ultimo è stato insinuato che il Venezia Fc non sia in grado di sostenere il costo di due allenatori con relativi staff per la stagione sportiva 2020-21. - ha proseguito Niederauer - Nulla di più sbagliato, è una possibilità che abbiamo tenuto in considerazione fin da subito e un rischio che siamo sempre stati disposti a correre pur di mantenere fede ai nostri principi e alla linea che abbiamo deciso di intraprendere in totale trasparenza e rispetto di tutti i soggetti coinvolti».