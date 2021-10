Tennis, domani le finali dell'Open di Chioggia

A Chioggia l’epilogo dell’Open maschile con montepremi di 1.000€ diretto da Filippo Spinello con 50 contendenti. Sono i favoriti a darsi battaglia nei rossi di Marina di Brondolo. Sabato alle 15.00 le finali. Duello vicentino-patavino che mette di fronte il favorito del seeding il 2.3 Tommaso Dal Santo ed il pari classifica padovano Lorenzo Favero. Per il vicentino due vittorie in due set, con il sassarese Mazzucchelli e con il padovano Ciato. Anche per Favero due vittorie in due set, ma un po’ più combattute con i trevigiani Cheriè e Ghedin.

Nessun veneziano in questa seconda categoria, la pattuglia nero verde è rimasta insabbiata nel draw di terza. Eugenio Boscolo Bello Sacchi col patavino Marivo; Federico Boscolo con Giuseppe Granzotto maestro del Noventa con tessera udinese, Edoardo Donaggio col trevigiano Arduini e Riccardo Levorato col rodigino Luca Prescendi.