Olimpiadi invernali, il veneziano Donaggio è quinto nel big air maschile

L'esordio olimpico del diciottenne veneziano Leonardo Donaggio è ottimo: ai giochi invernali di Pechino chiude al quinto posto la gara dello sci freestyle big air uomini, con 172.00 punti nella finale a Shougang. Il norvegese Birk Ruud conquista l'oro con 187.75 punti: sicuro della medaglia più preziosa già prima della sua terza run, ha fatto il suo ultimo salto con la bandiera norvegese in mano. Secondo lo statunitense Colby Stevenson (183.00), terzo lo svedese Henrik Harlaut (181.00).

Nella prima run Donaggio piazza un ottimo 91.00 e chiude al terzo posto, momentaneamente alle spalle del canadese McEachran (93.00) e del norvegese Birk Ruud (95.75). Nella seconda l'azzurro rischia qualcosa in meno e chiude in 81.00, mentre nell'ultima run lo statunitense Stevenson e lo svedese Magnusson riescono a superarlo: Donaggio paga un'ultima run da soli 17 punti a causa di una caduta. Gli avversari non commettono errori e trionfano con punteggi tutti superiori ai 180 punti, fuori dalla portata del giovanissimo veneziano. L'azzurro del Lido ha comunque realizzato un'impresa, centrando un quinto posto che alla vigilia non era pronosticabile.

In mattinata sono arrivate le congratulazioni del governatore Luca Zaia: «Essere quinti al mondo, alla sua prima Olimpiade e a soli diciotto anni, è un traguardo eccezionale. Complimenti a Leonardo, il lagunare dello sci-freestyle e il più giovane della spedizione azzurra, che avrà davanti a sé una strada lunga che spero culmini tra quattro anni, quando celebreremo i giochi Olimpici di Milano Cortina 2026». Per il presidente del Veneto, Donaggio «non solo ha rappresentato il nostro Paese nel mondo ma ha anche portato il nome di Venezia nelle vette più alte di Pechino»: una dimostrazione che «con passione e impegno anche i sogni possono diventare realtà».