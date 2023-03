Campionati Europei di Duathlon e Paraduathlon a Caorle: il programma

Si aprono ufficialmente i Campionati Europei di Duathlon Sprint Élite, Paraduathlon ed Age Group e i Campionati Europei di Duathlon Standard Age Group. La manifestazione entrerà nel vivo sabato 18 marzo, per proseguire domenica 19 marzo, con l’assegnazione delle medaglie europee.

Supera le mille unità il conteggio dei partecipanti all’evento: oltre agli atleti iscritti e ai circa 160 volontari impegnati per la buona riuscita dell’evento (con particolare attenzione alla viabilità con il coordinamento della Polizia Locale di Caorle), prenderanno parte all’evento anche coach, accompagnatori, referenti delle Federazioni Nazionali di triathlon. Risultano iscritti 596 atleti con le loro tre guide (599), medici, coach e aiutanti del paraduathlon, per un totale di 604. Nel dettaglio, 45 gli élite, 29 gli under 23, 43 gli junior, 16 i paraduathleti, con 463 Age Group (divisi in 264 nello sprint e 199 nello standard). Le Nazioni europee rappresentate sono ventidue, con ben 325 atleti provenienti dalla Gran Bretagna. Gli italiani iscritti sono 91, 35 tra élite, under 23 e junior e paratleti e 56 Age Group.



Saranno in gara sabato tutti e sei i medagliati degli Europei di duathlon 2022 della categoria élite. Per i colori di casa, a difendere il titolo conquistato a Bilbao, in Spagna, lo scorso anno, ci sarà Giorgia Priarone, che si confronterà con coloro che hanno condiviso con lei il podio 2022, la francese Marion Legrand (argento) e la belga Maurine Ricour (bronzo). Nella lista partenti, si aggiunge l’ungherese Zsanett Bragmayer, vincitrice proprio domenica 12 marzo dell’appuntamento”indoor” di Sursee, in Svizzera, dell’Arena Games Triathlon Series powered by Zwift (nuoto in piscina, bici sui rulli e corsa sul tapis roulant), vincitrice lo scorso anno delle finals del medesimo circuito, vincitrice e medagliata in diverse prove Itu, Premium Cup e 12esima alle Olimpiadi di Tokyo nel luglio del 2021. Ingresso in start list anche per Lisa Perterer, campionessa europea di duathlon nel 2020, atleta olimpica a Tokyo e quarta nel 2022 nella World Triathlon Cup di Huatulco. In chiave azzurra, cercheranno di farsi valere, Marta Bernardi e Samuele Angelini. Tra le under 23, la start list vede iscritti la campionessa in carica, la spagnola Marta Romance e il bronzo 2022, l’italiano Alberto Bartolomeo Demarchi. Per quanto riguarda invece il paraduathlon, uno degli atleti più attesi è sicuramente il sardo Giovanni Achenza, classe 1971, bronzo nel triathlon alle Paralimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2020, nel 2019 campione europeo e bronzo mondiale nella categoria PTWC, alla prima partecipazione internazionale nel duathlon.



La corsa nel cuore del centro di Caorle, toccando i punti più caratteristici di quella che è conosciuta come la “Piccola Venezia”: dal Santuario della Madonna dell’Angelo al Duomo di Santo Stefano Protomartire, da piazza Vescovado a piazza San Pio X, da Rio Terrà delle Botteghe a Piazza Papa Giovanni.

I primi a competere saranno gli Age Group domani, sabato 18 marzo, alle ore 8.30, con la partenza del primo gruppo (categorie da 16-19 fino a 45-49). Alle 8.35 è previsto lo start per il secondo gruppo di Age Group (over 50). Alle 9.50 toccherà a tutte le donne Age Group. Alle 11.30 in scaletta c’è la partenza del paraduathlon, con la categoria PTWC, seguita alle 11.50 da PTS e PTVI. Il pomeriggio vedrà alle 14.00 il via della gara delle Junior donne, alle 15 quella degli Junior uomini, alle 16 delle Élite donne, per chiudere alle 17 con gli Élite uomini. Domenica 19 marzo spazio alle gare sulla distanza standard riservate agli Age Group: 10 km (2 giri da 5 km) di corsa, 40 chilometri di ciclismo (2 giri da 20 km) e 5 km di corsa (un giro unico). Alle 8.30 partiranno gli atleti delle categorie da 18-19 a 50-54, seguiti, alle 8.50 dagli over 54. Alle 9.10 spazio alle donne.