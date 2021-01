Due tesserati del Venezia Fc positivi al coronavirus

Il Venezia Fc ha comunicato che a seguito dei tamponi di routine effettuati ieri, 14 gennaio, due tesserati della società sono risultati positivi al coronavirus. Tutti gli altri test, invece, sono risultati negativi.

I due tesserati positivi sono stati posti in isolamento rispetto al resto del gruppo squadra, che nella giornata di oggi effettuerà un ciclo di test per poi eseguire ulteriori tamponi domani mattina, così come previsto dai protocolli della Figc.

I primi casi di covid in autunno

Dopo i casi registrati nello scorso autunno, quindi, la società lagunare si trova a dover affrontare nuovamente delle difficoltà a causa del virus. La prima positività era stata riscontrata il 24 ottobre, prima del match di campionato contro la Virtus Entella, poi rinviato al mese successivo. Altri casi - tre in tutto - erano quindi stati riscontrati nei giorni immediatamente successivi.