Ebuehi si presenta: «Lotteremo per confermarci, serie A campionato difficile»

Felice di vestire l'arancioneroverde e di giocare in serie A, forse il campionato più duro per chi gioca nel ruolo di difensore.

Sono passate poche ore dall'approdo di Ebuehi nel Venezia calcio e già oggi il calciatore si è presentato alla stampa: «Felice di essere qui a Venezia - dice il giocatore che prima di arrivare in Italia è stato impegnato nel campionato olandese, sfiorando quello portoghese. «La serie A - conferma - è un campionato difficile, duro ma sono pronto per la nuova stagione. Ho sentito via messaggi i compagni e il mister, con cui parlerò presto anche a voce. Comunque sono pronto.»

Il difensore, un esterno, scommette sul progetto lagunare sapendo che per la squadra, da neopromossa, non sarà facile: «Ovviamente non so dove potrà arrivare questo gruppo certo è - chiude - che lotteremo per confermarci».