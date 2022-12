Eccellenza, i risultati e i marcatori degli incontri di oggi pomeriggio

Si è giocata oggi pomeriggio la 13^ giornata di Eccellenza B che per le veneziane è risultato piuttosto amaro con due pareggi e altrettante sconfitte. La Calvi Noale in casa rallenta la corsa pareggiando 1-1 con la Godigese, non basta il gol del brasiliano Mello. Il Caorle-La Salute invece va sul 2-0 con la Piovese ma si fa poi rimontare le due reti dai padovani. Pesante sconfitta casalinga per la Robeganese che al Salzano viene battuta 5-1 dal Treviso. Continua la crisi dello Spinea che a Pieve di Soligo perde 2-0 con l'Eclisse.

Di seguito tutti i risultati e i marcatori odierni

Arcella-Liventina 0-0

Calvi Noale-Godigese 1-1: Mello (C), Garbuio (G)

Città di Caorle-La Salute-Piovese 2-2: Della Bianca, Ferrarese (C), Bortolotto, Pavanello (P)

Eclisse Carenipievigina-Spinea 2-0: Nobile x2

Liapiave-Istrana 1-2: Agostini (L), Facioni, Vettoretto (I)

Portomansuè-Vittorio Falmec SM Colle 0-2: Cima x2

Robeganese-Treviso 1-5: Gerini (R), Sottovia x4, Posocco

Unione Limana Cavarzano-Opitergina: Pradebon (U), Pontin, Berardi (O)

United Borgoricco Campetra-Giorgione 4-0: Antonello, Cappella x3