Eccellenza, il punto sui risultati dell'11^ giornata

L'undicesimo turno di Eccellenza sorride a Calvi Noale e Sandonà: il Treviso perde 3-1 a Mansuè e subito ne approfittano per accorciare le due inseguitrici. La squadra di Nico Pulzetti rifila un poker alla Piovese e sale a quota 26 punti. Alla stessa cifra arriva il Sandonà che con il nuovo mister Augusto Davanzo fa 2 sue 2 e batte 3-1 la Liventina allo Zanutto.

Il cambio di allenatore non sembra aver dato grandi novità al Caorle-La Salute che tra le mura amiche perde di misura con il Vittorio Falmec e subisce la seconda sconfitta di fila.

Non è un gran momento per lo Spinea che cade 2-0 a Padova sul campo dell'Arcella e scivola verso la zona playout. Per i gialloblu solo un punto nelle ultime tre partite.

Infine ancora sconfitta la Robeganese: i blugranata perdono 4-2 in casa con l'UBC e restano ultimi con 5 punti, confermandosi la peggior difesa del torneo. Il mercato invernale potrebbe portare dei rinforzi ma la classifica resta molto complicata.