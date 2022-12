Eccellenza, lo Spinea cambia allenatore e si affida a Matteo Vianello

Svolta tecnica per lo Spinea: i gialloblu hanno ufficialmente esonerato l'allenatore Matteo Centurioni dopo la sconfitta di domenica per 2 a 0 sul campo dell'Eclisse Carenipievigina. Dopo un discreto avvio di campionato la squadra ha avuto un netto cale nelle ultime settimane che l'ha fatta scendere in zona playout.

Il sostituto è già ufficiale: lo Spinea ha deciso di affidare la panchina a Matteo Vianello, ex bomber di parecchie squadre della zona, nelle ultime stagioni allenatore della Calvi Noale.