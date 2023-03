Eccellenza, programma e arbitri delle partite

Eccellenza veneta in campo domani per la 28^ giornata di campionato. Big match a Camposampiero tra la United BC e il Portomansuè, prima e seconda della classe.

Per quanto riguarda le squadre veneziane è in programma il derby Spinea-Sandonà, due squadre che puntano al bottino pieno per obiettivi diametralmente opposti. I gialloblu sono alla ricerca disperata di punti salvezza e sono reduci da tre sconfitte di fila, la squadra di Davanzo arriva ugualmente da una battuta d'arresto e insegue i playoff.

Trasferta molto impegnativa per il Caorle-La Salute, impegnato sul campo della capolista Treviso. I litoranei arrivano dal fondamentale successo sullo Spinea e sembrano aver svoltato con l'arrivo di De Cecco in panchina, uscire dal Tenni con un punto non sarebbe affatto male.

Infine la Robeganese, reduce dalla clamorosa sconfitta con il Liapiave (8-0) ritorna in casa per affrontare l'Eclisse Carenipievigina.

Di seguito il programma completo degli incontri e le designazioni arbitrali:

Giorgione - Arcella: Moroso di Venezia

Godigese - Liapiave: Bogo di Oristano

Liventina - Unione Limana Cavarzano: Bianco di Mestre

Piovese - Istrana: Hrlovic di Venezia

Robeganese - Eclisse Carenipievigina: Benetazzo di Padova

Spinea - Sandonà: Marchetti di Bassano

Treviso - Caorle La Salute: Gobbo di Padova

United Borgoricco Campetra - Portomansuè: Limonta di Lecco

Vittorio Falmec SM Colle - Calvi Noale: Bragagnolo di Castelfranco