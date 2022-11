Eccellenza, lo Spinea perde 2-0 in casa dell'Arcella

Sconfitta a Padova per lo Spinea che viene battuto 2-0 dall'Arcella di Gianfranco Fonti. Non un gran momento di forma per i gialloblu che scendono in classifica e si avvicinano alla zona playout.

L’Arcella parte subito forte in avvio e trova subito il vantaggio al 6′: Rossi intercetta la sfera sull’uscita dello Spinea dalla propria area e serve Mangieri, che sulla prima conclusione viene murato da Vecchiato, ma sulla ribattuta supera il portiere. Nel primo tempo, lo Spinea tiene il pallino del gioco ma non crea particolari conclusioni degne di nota, mentre i bianconeri replicano in velocità: per gli ospiti un paio di tiri dal limite, con Beniamin e Petrilli, che terminano a lato, mentre gli arcellani al 20′ si fanno vedere con lo scambio al limite tra Maritan e Mangieri, ma il tiro di quest’ultimo termina sopra la traversa.

Nella ripresa, dopo venti minuti di grande corsa e nessuna occasione, la gara si accende: lo Spinea al 20′ sfiora il pari con Pozzebon, che da buona posizione colpisce di testa debolmente e trova Berto. Al 21′ il raddoppio, sulla punizione di Tagliapietra spizzata da Varnier, sul secondo palo irrompe Stangherlin che insacca sotto la traversa il 2-0. Lo Spinea rischia il tris, Toso colpisce il palo esterno con un mancino a giro al 25′. Al 32′, su un pallone vagante al limite la bordata di Soligo finisce a lato di pochissimo. Replica la squadra di Fonti, al 36′ Sartore trova in profondità Mangieri, che converge sul mancino e cerca il giro, ma manda alto. Finisce così con la sconfitta dello Spinea.