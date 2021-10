Tennis, esiti del 4^ categoria di Dolo. Domani finale a Jesolo tutta in casa Republic

Al Tennis Club di Dolo concluso il 2° Memorial Fernando Barbuni con 131 partecipanti. Sul gradino più alto Alessandro Perin, under 16 del Tc Padova che in due set è riuscito a superare Andrea Corazza del Santa Maria Di Sala. Terzi posti per Stefano Vecchiato del Garden di Abano e Roberto Muneratto del Camponogara. Nel corso della manifestazione si sono distinti: con 6 positivi Massimo Celin del Brenta Sport, i giocatori di casa Mario Pigato con 5 vittorie e con 3 Claudio Nalon; sempre con 3 altro giocatore giovane del Tc Padova Marco Buja.

Kermesse condotta a tempo di record da Andrea Spolaore e Stefano Borgo sotto la supervisione di Alessandra Gislon. Nel corso delle premiazioni sono state ricordate le preziose collaborazioni di Vasile Marchitan, per le strutture sempre a puntino, e quella dell’ex presidente storico al quale è stata intestata la manifestazione.

Al Republic di Jesolo il 3^ categoria maschile con 130 tennisti diretto da Maria Laura Perini con la supervisione di Alessandro Mior, è tempo di finali. Nel maschile finale tutta casalinga venerdì alle ore 20 tra Mattia Montino ed Erik Lundgren. Nel femminile già distribuite le premiazioni a Lavinia Guerresco under 14 bolzanina che in finale si è imposta al terzo set sull’under 18 triestina Camilla Franzin. Terze Giorgia Spolaor under 14 del Green Garden e Cecilia Franzin sconfitta dalla sorella minore.

A Chioggia iniziato l’Open maschile con montepremi di 1.000€ diretto da Filippo Spinello con 50 contendenti. Gare in programma alle 18 e 19.30.

Nel weekend 16 e 17 a Mirano 5° Rodeo d’autunno per giocatori di 2^ categoria maschile e femminile.

Sarà diretto da Loris Marcolin che accetterà le iscrizioni via mail entro le ore 12 del 14/10 segreteria@tennismirano.com.

Rodeo di 3^ categoria maschile alla Canottieri Mestre per il weekend 23 e 24 Ottobre sotto la direzione di Roberto De Rossi e Guido Lazzarini con la supervisione di Costantino Zorico. Iscrizione entro le ore 12 del 21/10 via mail: tennis@canottierimestre.it.