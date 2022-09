Tennis, esiti del torneo giovanile di Mira e tutta l'attività di settembre

Al Tc Mira si è concluso il torneo giovanile Lavanderia LSG con 109 partecipanti, coordinati da Gaia Colombo e Simone Zucchetti. Questi gli esiti. Per l’under 10 maschile Rocco Zampieri del Plebiscito con Alberto Francato del Mirano; nell’under 12 Edoardo Poloni con Lorenzo Scalettari, entrambi del Bassano, terzi Alessandro Ongarato del Camposampiero ed Antonio Borgo del San Paolo di Padova.

Nell’under 14 Pietro Conte del Castelfranco in due set su Giacomo Palumbo della Canottieri Padova, terzi Edoardo Novello del Tc Mestre e Riccardo Bertin del Tc Padova. Nell’under 16 Kareem Radwan del Tc Venezia in due set su Denis Cojan del Plebiscito.

Per il femminile Antonia Stephany Bondoc del Plebiscito di Padova con Irene Berti del Mirano. Nell’under 12 Anna Schiavetto del Dopolavoro Ferroviario di Treviso con Mistre Schiavon del Brenta Sport. Nell’under 14 Virginia Zema del Tc Mestre in due set su Martina Liccardo del TC Padova. Nell’under 16 Noelle Zema del Tc Mestre in due set su Anna Barindelli dell’Arca di Spinea.

Dal 9 settembre al 24 a Caorle torneo di 3^ maschile e femminile in atto sotto la direzione di Nicola Soncin e la supervisione di Andrea Marchesan. Attualmente sono 82 i giocatori in tenzone, ma mancano ancora i players di 3^ i quali hanno tempo fino alle 12 del 17/9 per le loro adesioni.



Dal 10 al 18/9 a Ca’ del Moro torneo di 4^ categoria maschile e femminile LWT di Enjoy Venice diretto da Nicoletta Bortolozzo con due dozzine di partecipanti. Al Tc Davis di Mestre dal 10 al 18/9 torneo veterani sotto la direzione di Rocco Romano e la supervisione di Matteo Rossetto. Nel weekend 16 al 18/9 a Fossalta di Portogruaro rodeo memorial Pierino fino ai 3.4 con iscrizioni chiuse a 28 partecipanti.

Dal 16 al 25/9 torneo di 3^ categoria maschile e femminile al Republic di Jesolo con 88 tennisti a confronto diretti da Alessandro Mior. Dal 17 al 25/9 al Tc Dolo 3° Memorial Fernando Barbuni per giocatori di 4^ categoria maschile con 124 tennisti coordinati da Micaela Barbuni e Andrea Spolaore.

Dal 24/9 al 2/10 torneo veterani a San Donà di Piave. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/9. Dal 30/9 al 2/10 al Foxalta di Piave singolare maschile fino ai 3.3 Trofeo Eltec Good by Summer. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/9.