Esiti del Rodeo di 3^ maschile alla Canottieri Mestre

Alla Canottieri Mestre il Rodeo per tennisti fino alla 3^ categoria, diretto da Guido Lazzarini e Costantino Zorico. Erano una trentina i giocatori al via che hanno animato il weekend a San Giuliano. In cima ci è arrivato Riccardo Levorato del Mira, che al terzo set ha regolato le ambizioni dell’under 14 veronese Matteo Negrini. Terzi posti per gli under 18 veronesi Lucas Matias Cagnoni e Matteo Carlo Guiducci.

Nel main draw nessun risultato a sorpresa, se non quelli dei veronesi che hanno messo in riga tutti i loro avversari. In particolare Cagnoni che da 3.3 ha saltato piedi pari la tds numero due, il 3.1 trentino Lorenzo Loro. Proprio tra i suoi avversari da segnalare l’ottima prova di Luca Boscolo del Ca’ del Moro che da 4.1 è riuscito a portare al tie-break il finalista.

Al Republic di Jesolo prossimo weekend Rodeo di Natale maschile e femminile per giocatori fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 09/12 via mail: info@jesolorepublic.com.

All’Arca 974 di Spinea l’Ultimo Rodeo dell’Anno così intitolato per giocatori di terza categoria fino al 3° grado. Iscrizioni che dovranno pervenire via mail entro le ore 12 del giorno 8/12 tennis@arca974.it.