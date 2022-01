Esiti del Rodeo di Dolo, sugli scudi Laganà del Green Garden

Al tennis Club di Dolo nel weekend è stato disputato un rodeo maschile per giocatori di terza e quarta categoria. Ne sono giunti a confronto una dozzina, sui quali ha prevalso Carlo Laganà del Green Garden di Mestre al terzo set con il giocatore di casa Piergiovanni Drago.

Avanti subito Drago con il piglio giusto che lasciava al palo Laganà. Ripresosi, Laganà pareggiava l’incontro al tie-break e sullo slancio nel long, chiudeva per 10/7. Terzi posti per Leonid Pelipei giocatore del Rovereto e per il favorito under 18 del Mirano Jacopo Biban.

Soddisfazione per il settore tecnico del Green Garden, in quanto Laganà soltanto un paio d’anni fa era ancora Nc, ed ora oltre che ad aver iniziato la stagione da 3.4 ha già prtato a casa il primo titolo in terza categoria. Ottimo anche il lavoro del Dolo con Drago, che si sta dimostrando di cavalcare ottimamente la categoria appena conquistata e di poter puntare al vertice.

Altro Rodeo nel weekend 12 e 13 Febbraio, si terrà al Tc Arca 974 e sarà riservato ai giovani dai 12 ai 16 anni. Per la seconda edizione del Candy Bowl le iscrizioni termineranno alle ore 12 di Giovedì 10/2.

Tutto pronto al Green Garden per il primo torneo regular stagionale. In palio il titolo di 4^ categoria veneziano ed un biglietto per le finali regionali del circuito. In lizza quindi dal 12 al 27 febbraio, uomini e donne per tabelloni di singolare e doppio del circuito Bnl, gli internazionali d’Italia. Iscrizioni entro le ore 12 di giovedì 10/2.

Al Republic di Jesolo Rodeo di San Valentino maschile e femminile fino ai 3.1. Dirige Maria Laura Perini. Iscrizioni entre le ore 12 del 10/2.

A Camponogara Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 10/2.