Esiti del Rodeo femminile di 4^ categoria al Tennis Club Dolo

Diciassette le tenniste in lizza per onorare il Rodeo femminile di 4^ al Tennis Club di Dolo. Competizione diretta da Alberto Tacchetto con la supervisione di Alessandra Gislon che hanno decretato la vittoria dell'under 16 di casa Francesca Polato. In finale ha affrontato l'under 16 patavina Chiara Colato del Maserà. Partita andata al terzo set che vedeva avanti subito la padovana; rimonta della beniamina di casa nella seconda frazione ed al long tie-break si afferma per 10/5. Terze Alessandra Cordioli del Padova Est che era la favorita numero due, e per l'under 14 rodigina Angelica Cavasin.

Al Republic di Jesolo prossimo weekend Rodeo di Natale maschile e femminile per giocatori fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 09/12 via mail: info@jesolorepublic.com.

All’Arca 974 di Spinea l’Ultimo Rodeo dell’Anno così intitolato per giocatori di terza categoria fino al 3° grado. Iscrizioni che dovranno pervenire via mail entro le ore 12 del giorno 8/12 tennis@arca974.it.