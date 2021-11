Tennis: risultati del Rodeo di Mirano

A Mirano la 5^ edizione Rodeo diretta da Adriano Toniolo, Gianpiero Scanferlato e Costantino Zorico di 4^ categoria è andata a Piergiovanni Drago e Aurora Baldan. Erano 48 i giocatori ai nastri di partenza.

Nel maschile l’under 18 del Dolo Piergiovanni Drago partito come favorito non ha deluso le aspettative. Ha concluso in testa proprio contro il numero due del seeding, il player di casa under 16 Lorenzo Bellon. Soltanto il vicentino Federico Mecenero ha messo in discussione la leadership di Drago proprio all’esordio, portandolo al tie-break. Terzi posti per Marco Bottin del Santa Maria di Sala e per Jonathan Zucchetti del Mira. Awards per Andrea Zilio Grandi con tre vittorie.

Per il femminile, podio tutto dolese. Finale tra la numero due Aurora Baldan al terzo set con la coetanea Francesca Polato. L’under 16 Polato è giunta all’ultima gara dopo 3 vittorie, liquidando anche la favorita Calzavara. Terze Iris Masetto under 12 del Dolo e Chiara Colato under 16 del Maserà di Padova.

