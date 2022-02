Vincitori del Rodeo di San Valentino a Jesolo

Al Republic di Jesolo il Rodeo di San Valentino con giocatori fino ai 3.1, è stato vinto da Leonid Pelipei e da Aurora Piccinini. Diretto da Maria Laura Perini con la supervisione di Alessandro Mior, erano una trentina i giocatori in lizza. Nel maschile Leonid Pelipei del Rovereto, ha totalizzato 3 vittorie, partendo dai quarti vista la sua classifica di 3.3, ed in finale ha sconfitto in due set il favorito del seeding il vicentino Leonardo Tonin. Terzi posti per l’under 16 dell’Eurosportin Treviso Andrea Cattaneo e per Enrico Peressin del Pordenone.

Nel femminile la favorita del seeding Martignacco Aurora Piccinini, è andata a disputarsi la finale con la numero due Giulia Bortolin del Pordenone. Tutto come da pronostico con l’under 14 udinese che sale al primo posto conquistato in soli due set. Terze Angelica Cavasin under 14 del Tc Padova e per l’under 16 del Park di Villorba Alessia Vittoria Landi.

Soddisfazione per il sodalizio jesolano che nel corso del 2021 ha sfiorato quota 500 soci. Nutrito lo staff tecnico capeggiato dalla nota Mariaelena Camerin, coadiuvata da Magnus Lundgrend, Luca Sartore e Matteo Zuccon. Per il padel Denis Colla. Il settore agonistico del Club consta di tre team. Il primo milita nella D1, un altro appena promosso, nella D3 e ce n’è una anche composta da giovani.

Il calendario 2022 prevede:

dal 7 al 15 Maggio Open maschile e femminile con 1.000€ di montepremi

dal 11 al 19 Giugno torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile

dal 20 al 25 Giugno 15° Torneo Nazionale di Tennis a squadre per dipendenti della Polizia di Stato, Doppiavela Cup

dal 17 al 25 Settembre Torneo 3 ^ Categoria maschile e femminile con 500€ di montepremi

Rodeo di Halloween di 3^ categoria maschile e femminile

Rodeo di Natale 3^ categoria maschile e femminile.

Questa prima kermesse ha potuto fruire dei 4 campi al coperto, e per la bella stagione ce ne sono altrettanti pronti per entrare in azione. Completano la dotazione sportiva del Republic, 3 campi di padel all’aperto, uno indoor e due campi da calcetto.

La novità del 2022 è il Republic Lodge. Una struttura “hotel” che offre agli sportivi la possibilità di alloggiare in via Silvio Piola, 2. Vi sono 8 camere moderne, spaziose e pensate per tutti i tesserati sportivi, con tariffe agevolate e vantaggiose. Ci sono inoltre a disposizione la palestra, la sauna e, a 800 metri il mare.