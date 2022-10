Tennis, a Dolo il rodeo di 4^ femminile è della padovana Chiara De Faveri

Al Tennis Club Dolo nello scorso fine settimana si è svolto un rodeo di 4^ categoria femminile con 32 giocatrici diretto da Miacaela Barbuni e Andrea Spolaore. Su tutte la padovana Chiara De Faveri che in due set ha lasciato il secondo posto alla giocatrice di casa Francesca Polato. Terze Vittoria Desanzuane under 18 del Tc Venezia e per l’under 14 dell’Arca di Spinea Maddalena Tonolo.

Giovedì 27 alle ore 19 il terzo appuntamento veneziano per la presentazione del libro di Bepi Zambon, oltre la rete. Sarà il tennis club Mestre di via Olimpia ad ospitare l’istrionico maestro trevigiano.

Rodeo di Halloween al Republic di Jesolo per il lungo weekend da venerdì 28 a domenica 30 per giocatori di 3^ e 4^ categoria maschile. Massimo 32 players accettati in ordine cronologico entro le ore 12 del 26 ottobre, dirige Maria Laura Perini.

Weekend Rodeo 5 e 6 novembre a Mirano per giocatori fino alla 3^ categoria maschile e femminile. Dirige Adriano Toniolo. Iscrizioni entro le ore 12 del 3/11.

A Portogruaro dal 11 al 13 novembre weekend lungo rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Saranno 60 i giocatori ammessi. Le iscrizioni entro le ore 12 del 9/11.