Tennis, giovanile di Portogruaro con 90 racchette. A Camponogara finale rinviata

Al Tc Portogruaro domenica 18 si conclude il torneo giovanile dai 10 ai 14 anni, con ben 78 in lizza coordinati da Rinaldo Tassile assieme al presidente del sodalizio Bruno Mario Rettore. Nell’under 10 Nicolas Lyam Basilone del Bibione con Lorenzo Genna del Montebelluna; nell’under 12 il pordenonese Marco Antonio Tranciuc con il patavino Edoardo Nicoletti; nell’under 14 il veronese Edoardo Dolcetta Capuzzo sul pordenonese Filippo Bigi. Nel settore femminile under 10 la triestina Marta Parpinel con la trevigiana Azzurra Cappellazzo; nell’under 12 è un affare tutto in famiglia Zema, vince Virginia su Noelle. Nell’under 14 Angelica Cavasin del Tc Padova su Benedetta Rossi Balotta del Tc Mestre.

Questa la dichiarazione del presidente del Tc Portogruaro: «Complimenti anche a tutti gli altri iscritti che in queste giornate hanno riempito il nostro circolo di grande tennis. È bello vedere tanta passione in queste next generation e soprattutto tanto fair play. Bravissimi tutti quanti. Grazie a tutti: ragazzi, genitori, maestri, organizzatori, sponsor e spettatori..perché tutti hanno contribuito al successo di questo evento».

A Camponogara torneo di 3^ categoria maschile diretto da Mirco Condon sotto la supervisione di Alessandra Gislon. La finale causa temporale e pioggia è stata rinviata a lunedì 19/7 alle ore 19. Giocheranno il vicentino Francesco Marangon ed il giocatore del Tc Mestre Matteo Boetto Bernath. Sono in corso le semifinali a Santa Maria di Sala della competizione di 3^ categoria maschile e femminile. Coppa Olimpia Memorial Baldi Pomiato giunta alla sua 38^ Edizione con un centinaio di racchette coordinate da Maria Doschinescu sotto la supervisione di Simone Zucchetti. Lunedi dalle ore 17 si giocheranno l’accesso alla finale Tommaso Stimamiglio-Morgan Andrea Bordon, Laura Monetti contro la vincente Tasinato-Forzutti. Alle 19 Mattia Tramarollo-Riccardo Zizzola ed Alessia Bettiol-Virginia Gonzales.