Tennis, serie D: gli esiti delle squadre veneziane

Questi gli esiti della 1^ Giornata della serie D delle squadre veneziane. Prossima giornata di gara sarà il 15 maggio.

Gir.2: Green Garden Mestre-Feriole Montecchia 4-2, Dolo- Schio 4-2; Portogruaro nel girone 2. Gir.3: Valdagno-Mira 5-1, Chioggia-Patavium 4-2. Gir.5: Portogruaro Riposa. Gir.6: Canottieri Mestre-Tc Venezia 0-6, At Verona-Mirano 5-1.

D1 Femminile

Gir.1: Santa Maria di Sala, riposa. Gir.2: Palladio (Vi)-Canottieri Mestre 1-3. Gir.3: Brentasport Vigonovo-Eurosporting Tv 0-4, Breganze Arca 974 Spinea 0-4.

D2 Maschile

Gir.2: Feriole Montecchia-Brentasport Vigonovo 1-3. Gir.3: Caorle-Foxalta di Piave 4-0. Gir.4: Ca’ del Moro Venezia-Sc Verona 0-4. Gir.5: Sporting Club Mestre-Real Tennis Castel d’Azzano (Vr) 3-1. Gir.7: Sedico-Santa Maria di Sala 4-0. Gir.8: Tc Mira-Salgareda 1-3.

D2 Femminile

Gir.1: Dolo-Union Creazzo 2-1. Gir.2: Fossò riposa. Gir.3: Camponogara riposa. Gir.4: Noventa Vicentina-Green Garden Mestre 0-3. Gir.5: Portogruaro-Valdagno 1-2.

Altre serie

Nella serie D3 maschile sono 78 i team maschili di cui 15 le veneziane in lizza. Green Garden Mestre A e B, Ca’ Del Moro A e B, Canottieri Mestre, Tc Fossò, Portogruaro, Ancora Meolo e Chioggia assieme, ed ironia della sorte nello stesso girone: Fossalta di Portogruaro, Camponogarese, Mirano, Noventa di Piave e Mira. Nel femminile essendo il primo step d’ingresso delle competizioni a squadre e sono ben 74 le formazioni al via. Per Venezia: Mirano, Green Garden con tre formazioni, Chioggia, Ca’ Del Moro, Dolo, Fossalta di Portogruaro Tc Venezia A e B, Portogruaro, Noventa di Piave, Pol. Bissuola Mestre, Santa Maria di Sala, Arca 974 Spinea, Scorzè, Mira, Tc Davis e Tc Mestre.

La D4 maschile, primo step con 127 squadre che tenteranno la scalata. Al Republic di Jesolo Sabato pomeriggio e domenica dalle 09 del mattino sarà il teatro delle finali regionali dei campionati veterani. Una cinquantina i tennisti in lizza per contendersi gli ambiti trofei per classi d’età.

Sempre al Republic torneo di seconda categoria dal 7 al 15 Maggio con 1.000 di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 04 Maggio posti limitati a 50 nel maschile anche per i giocatori di 3^ e 4^ e per il femminile massimo a 20.

Altro Open, solo al maschile, che si terrà al Tc Dolo dal 14 al 28 Maggio e sarà diretto da Vasile Marchitan. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/5 fino ai 3.1.