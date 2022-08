Esiti del torneo dei doppi al tennis club Venezia

Al Tc Venezia si è concluso il torneo di doppio maschile, femminile e misto aperto a tutte le categorie, trofeo Ristorante La Cupola. Diretto da Paolo Lazzari con la supervisione di Matteo Rossetto. Una cinquantina i contendenti che hanno calcato i campi di Lungomare Marconi.

Nel maschile è un affare di famiglia Lazzari dove il padre Filippo assieme al figlio Nicolò hanno concluso al primo posto, secondi Andrea Camozzo e Dario Pinzan della Canottieri Murano. Nel femminile Giovanna Guerra e Paola Ravenna sempre del Tc Venezia al terzo set con Costanza e Cosima Cassina giovani del Plebiscito di Padova. Nel Doppio Misto sono i fratelli Nicolò e Giulia Lazzari ad aggiudicarsi il draw in due set con Alessio Zanoni e Martina Gambalonga padovani del Montecchia. Terzi posti per Giovanna Guerra e Leonardo Vianello Luciani che hanno perso al long tie-break con i vincitori e per Carlo Cavalli e Veronica Pradel del Ca’ del Moro.

Avis Open di Bibione con 86 iscritti coordinati da Juri Basilone e Rinaldo Tassile. La giornata di Venerdì 12 vede la disputa dei quarti di finale. Alle 15 la viterbese finalista a Castelfranco Alessandra Pezzulla incocerà la racchetta della bellunese Maddalena Cibien. Alle 17 tre incontri: Filippo Boer under 18 dell’Europorting con classificato 2.8 dopo aver estromesso un 2.6, avrà il difficilissimo compito contro il padovano Lorenzo Favero.

Sempre rimanendo nell’area patavina Gregorio de Gasper-Riccardo Parravicini, rispettivamente trevigiano e veneziano con tessera del Tc Padova, incontro sicuramente spumeggiante. E per il femminile Penelope Ronchi del Villorba con la vincente tra Parente-Rinaldi. Finali previste per domenica 14.

Dal 6 agosto fino al 18 la cabina di regia rosa all’Arca 974 di Spinea indice il torneo Hot Shot per giovani dai 10 ai 16 anni con incontri di singolo e doppi anche misti, con ben 20 tabelloni. Sono 107 i tennisti in lizza.

A Noventa di Piave l’atteso 6° Memorial Vazzoler, competizione maschile fino ai 2.5 dal 18/8 al 4/9. Iscrizioni limitate ai primi 120 arrivati entro le ore 12 del 16/8 per i 4^ gli altri da determinare.

Al Ca’ del Moro al Lido di Venezia in via Parri Open Mechanic Sistem con draw maschile. Diretto da Eugenio Bologna, le iscrizioni fino ai 3.5 scadranno il 17/8 quelle dei giocatori di categoria superiore ancora da convenire. Intanto la competizione inizierà il 19 agosto per concludersi il 28/8.

Open maschile e femminile a Portogruaro dal 26/8 al 13/9 diretto da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Iscrizioni fino ai 3.5 entro il 24/8 per gli altri da definire.