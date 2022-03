Tennis, esiti del torneo giovanile al Tc Mestre con 156 racchette

Al tennis club Mestre di via Olimpia sono scesi in campo 156 giovani tennisti dai 10 ai 16 anni, diretti da Filippo Moggian-Barban con la supervisione di Nicoletta Bortolozzo.

Questi i verdetti. Nell’under 10 maschile tre i partecipanti: Nicolas Lyam Basilone, Niccolò Fonte e Lawrence Jacob Deias. Nell’Under 12 tabellone con 33 concorrenti, derby tutto vicentino della società dei Comunali con Robert Iorga davanti a Nicola Filippi Fermar, terzi i pupilli di casa Davide Anoè e Lorenzo Bottosso. Nell’under 14 altro tabellone molto gettonato con 34 contendenti. Davanti a tutti il trevigiano dell’Eurosporting Lorenzo Maria Archenti al terzo set con Lorenzo Di Giusto del Green Garden. Terzi posti per Matteo Modenese del San Giovanni Lupatoto e per Federico Zuin del Tc Padova.

Nell’under 16 il tabellone maggiore sotto tutti i punti di vista, è stato appannaggio del trevigiano Sebastiano Buzzatti del club di Cornuda che in una finale combattuta ha messo al secondo posto Gabriele Zanella del Mirano. Bronzi per Andrea Cattaneo dell’Eurosporting Treviso e per Joao Vitor Bottino Antonaccio del Tc Padova.

Nel femminile per l’under 10 cinque le paladine, Anita Lorusso, Teresa Novello, Camilla Loro, Irene Berti e Amelia Gasparinetti. Nell’under 12 Alessia Minzat del Plebiscito davanti a tutte. Secondo e terzo posto per il Tc mestre con le sorelle Noelle e Virginia Zema, l’altro bronzo è andato alla giocatrice del Tc Padova Viola Pavanello.

Nell’under 14 gran bella finale tra due protagoniste della stagione 2022 Valeria Maria Arrighetti del Green Garden con Angelica Cavasin con tessera del Tc Padova. Tre set tirati andati in favore della Arrighetti. Terzi posti per la giocatrice di casa Maria Vittoria Franzoi e la trevigiana con tessera pordenonese Matilde dall’Antonia.

Nelle under 16 Anna Santon del Dolo ha messo al secondo posto Angelica Cavasin che si è arresa soltanto al terzo set. Terzo posto per la trevigiana Beatrice Dal Bello con tessera del Silea.

Prossime competizioni: sabato 12 e domenica 13 Rodeo alla memoria di Giorgio Bertagna decima edizione presso il Tc Mirano per giocatori fino ai 3.1. Draw solo al maschile diretto da Adriano Toniolo. Iscrizioni entro le ore 12 di giovedì 10/3. Altro Rodeo sempre nel weekend alla Canottieri di San Giuliano per giocatrici di 4^ categoria, sotto la direzione di Guido Lazzarini e Costantino Zorico. Iscrizioni entro le ore 12 del 10/3.