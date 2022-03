Esiti del torneo di Mirano memorial Bertagna

Rodeo nel weekend a Mirano, il 10° societario intitolato alla scomparsa del compianto Giorgio Bertagna. Ha diretto la competizione Adriano Toniolo con la supervisione di Gianpiero Scanferlato. Competizione per giocatori fino ai 3.1.

Questo il verdetto, con vittoria del numero uno sul numero due, come da copione. In testa quindi Alain Puppo del Portogruaro al quale sono “purtroppo” bastati 3 giochi per aggiudicarsi la vittoria su Giacomo De Marco del Park di Treviso. De Marco che ha accusato un risentimento muscolare, proprio in un match che prometteva scintille. Terzi posti per l’under 16 di casa Giovanni Mariutto e per Nicolas Scorzato vicentino del Santorso. Due le vittorie per Riccardo Salvan del Tc Padova.

Prossima competizione in programma in provincia di Venezia è il torneo di Dolo. Rodeo giovanile maschile e femminile per gli under 12. Iscrizioni entro giovedì 17 ore 12. Dirige Vassile Marchitan sotto la supervisione di Alessandra Gislon.

Rodeo femminile di 3^ categoria “Mimosa” all’Arca 974 di Spinea nel weekend 26 e 27 marzo, per incontri di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/3.