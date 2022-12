Tennis, gli esiti del Rodeo di Spinea

A Spinea concluso presso l’Arca 974 il Rodeo di 3^ categoria fino ai 3.3. Sotto la regia di Federica Vinci erano in 14 i giocatori nella competizione denominata "l’ultima dell’anno". L’ha spuntata a sorpresa il vicentino del Camisano Samuele Faccin che da 4.3 ha regolato un 3.4. Trattasi di Giovanni Scola under 18 del Caneva, che non è riuscito a spuntarla per la classica differenza dei due punti al long tie-break. Terzi posti per due patavini Federico Zuin under 14 del Tc Padova e per Federico Ferrara del Plebiscito.

Il prossimo weekend, 17 e 18 dicembre, ci sarà l’ultimo torneo in programma nel veneziano e si terrà presso il Republic di Jesolo. Ospiterà il Rodeo di Natale competizione Fit maschile e femminile fino ai 3.1. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/12. Direzione Maria Laura Perin, coordinatore Alessandro Mior.