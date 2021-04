Europei di Basilea, Stefano Patron della Spes Mestre entra nella finale a 24

Stefano Patron ce l’ha fatta ed è entrato nella finale a 24 in programma alle 17. Patron ha fatto una gara lineare, pulita, di altissimo livello ed alla fine ha conquistato un 13° posto che lo elegge tra in migliori ginnasti europei.

Le gare

La nazionale Italiana poi ha detto la sua in una gara di livello altissimo dove ai primi tre posti si sono qualificati 3 russi ed un quarto è arrivato al 7° posto. Grande la prova di Nicola Bartolini che è riuscito a conquistare l’8° posto assoluto ed è in finale al corpo libero. A completare la giornate della ginnastica italiana c’è la finale agli anelli di Maresca e quella alla Sbarra di Macchini. Nella gara a 24 ci saranno due ginnasti per nazione: Patron è chiamato ad una gara super per entrare nei primi dieci. Il commento di Stefano Patron: «E’ una gioia immensa quello che stiamo vivendo. Bartolini è a rischio olimpiadi ma dobbiamo fare bene i calcoli e leggere bene il regolamento. Io ho fatto una bellissima gara. Domani darò il massimo per superarmi. Sono contento per la nostra nazionale. 3 finali per attrezzi è tanta roba».