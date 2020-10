Buone notizie per Federica Pellegrini: l'ultimo tampone è negativo

Dopo due settimane esatte dal primo tampone per il coronavirus positivo, Federica Pellegrini è risultata negativa al test. L'annuncio è arrivato come di consueto dalla super campionessa di Spinea, non più con una story, ma con un post liberatorio su Instagram. SuperFede lo scorso 15 ottobre aveva interrotto il consueto allenamento in piscina a causa di chiari sintomi di influenza. Il tampone che ne era seguito aveva confermato la sua positività al virus.

Erano seguiti alcuni giorni con forti dolori muscolari e alla testa, perdita di gusto e olfatto (poi recuperati). Solo due giorni fa l'ennesimo test aveva mostrato una leggera positività. Oggi il via libera: Federica potrà quindi tornare in piscina per riprendere la sua preparazione in vasca da dove l'aveva interrotta.