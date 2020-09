Federico Casarin candidato in rappresentanza della Serie A per il ruolo di Consigliere Federale

Si è riunita a Milano l'Assemblea della LBA, presieduta da Umberto Gandini, nel corso della quale il Presidente ha presentato gli accordi con Infront che avrà la gestione in esclusiva dei diritti commerciali, marketing, sponsorship e digitali della LBA delle prossime 3 stagioni e con Eurosport e Rai che si sono aggiudicati i due bandi per i diritti televisivi per le prossime 2 stagioni.

La nomina

I club hanno poi indicato all’unanimità Federico Casarin, presidente dell’Umana Reyer Venezia (a destra con Gandini), come candidato in rappresentanza della Serie A per il ruolo di Consigliere Federale in vista della Assemblea elettiva della Federazione Italiana Pallacanestro che si terrà il prossimo novembre. Alla Assemblea ha presenziato il Presidente della Fip Gianni Petrucci, al quale i club hanno espresso sostegno in merito alla sua candidatura alla rielezione alla guida della Federazione.