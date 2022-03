Filippo Armano vice-campione d'italia di judo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Filippo Armano, judoka quindicenne dell’associazione sportiva Judokwai Mestre, ha conquistato il titolo di Vice-Campione d’Italia sabato 5 marzo, in trasferta al PalaPellicone di Ostia (Rm), dove si è svolta l’edizione 2022 del Campionato Italiano di Judo per la categoria Cadetti Under 18; Armano ha vinto la medaglia d’argento per la categoria kg +90, diventando contestualmente cintura nera di judo.

Accompagnato dal Maestro Benemerito 5° dan Giampaolo Scagnetto, Direttore Tecnico dell’associazione, e dall'istruttore Nicola Penzo Cavaldoro, Armano ha scalato la classifica superando con grinta e determinazione gli avversari ed arrivando a conquistare l’incontro di finale dopo le vittorie consecutive in tre combattimenti. Solo a questo punto ha dovuto arrendersi alla grinta dell'amico/rivale Lorenzo Paradiso del Judo Club Ronin Catania: i due atleti hanno rivissuto la stessa emozionante finale del 2019, allora per la categoria Esordienti B, quando per la prima volta si incontrarono e Paradiso conquistò il primo posto mentre Armano il secondo.

Filippo Armano, classe 2006, è comunque fiero della sua seconda posizione, sentendosi ripagato di tutti gli sforzi fatti finora. A supportarlo nel suo percorso di gara erano presenti i compagni di squadra Alessandro Zuanon, Tommaso Fiorin, Riccardo Sambo, Leonardo Bovo e Marta Lazzaro, tutti vincitori delle qualificazioni regionali e alle prime esperienze in campo nazionale; poi i suoi genitori Massimo e Giulia, che lo supportano con passione, e il fratello Federico, judoka anche lui. Armano ha avuto accesso a queste Finali 2022 in quanto posizionato al quarto posto della ranking list nazionale. Alla fine del weekend di gare, tra l’altro, Armano si conferma come l’unico judoka della regione Veneto ad aver conquistato una medaglia.

L’associazione Judokwai non è nuova a questi risultati; operativa a Mestre dal 1973, ha più volte portato i suoi atleti sui gradini più alti del podio in competizioni nazionali ma anche internazionali. Grazie al ricco vivaio di atleti seguito con professionalità e competenza dall’istruttore Andrea Memo, e nonostante gli sforzi e i problemi legati al mantenimento di allenamenti regolari durante la pandemia, la squadra agonistica è sempre molto numerosa, preparata e competitiva. Proprio nella sede dell’associazione, in via Baglioni 14/a a Mestre, si terrà, mercoledì 9 marzo, la festa per la prestigiosa medaglia d’argento conquistata da Filippo Armano, studente all'Istituto Algarotti di Venezia e praticante di judo con passione.