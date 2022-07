Tennis, finali del 13° Memorial Orler allo Sporting Mestre

Si conclude oggi, alle 16.30, allo Sporting Mestre di via Terraglietto, il 13° Memorial Ermanno Orler. Open maschile con 1.000€ di montepremi diretto da Vincenzo Tonicello con la supervisione di Simone Zucchetti. Sono partiti in 62 e oggi gli ultimi due decideranno chi è il vincitore. Non ci sarà nessun veneziano, perché l’ultimo è capitolato nel tardo pomeriggio di ieri. Non ce l’ha fatta il mestrino Giovanni Fiorio a reggere il ritmo del numero uno Horst Rieder. L’altoatesino fino a metà del primo set ha giocato a ritmi consoni per il giocatore del Tc Mestre. Poi, visto che alla prima accelerata Fiorio non ne aveva più, decideva di chiudere l’incontro andando a vincere per 6/3 6/0.

Più o meno lo stesso andamento nell’altra semifinale che vedevano di fronte il trevigiano Carlo De Nardi e l’argentino Juan Cruz Martin Manzano. Inizio subito in salita per De Nardi, che riesce quasi a riprendere in mano il primo set, ma come nell’incontro precedente il suo avversario aveva più benzina ed energie da spendere. L’allungo, le accelerazioni del giocatore con con tessera parmense non gli lasciavano scampo. Difficile per il trevigiano rimontare un set, quando aveva dato in precedenza e così anche il secondo filava liscio in favore di Manzano. Finale inedita per entrambi i giocatori e spettacolo assicurato. Guizzi di tecnica e rapidità da parte del giovane argentino e solidità ed esperienza per il 25enne bolzanino. Proprio una bella gara aperta al pubblico che dalle 16.30 potrà ammirare gratuitamente allo Sporting di Mestre.

A Portogruaro fino al 31 luglio torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Umberto Gerolin e la Supervisione di Rinaldo Tassile. Sono 102 i tennisti in tenzone. Sono 10 le gare nel programma odierno con inizio alle ore 17. Iniziano le donne con Giorgia Simonetta Ceciliot-Elisa Dallan alla sua quinta partita, e chiude la giornata alle 22 Fabio Marussi-Giacomo Sidran.

Al Tc Davis di Mestre Estate al Davis torneo di 4^ categoria maschile e femminile diretto da Rocco Romano coordinato da Matteo Rossetto fino al 31/7. Sono 95 i partecipanti e 4 le gare del programma odierno, dalle ore 17.00.

A Bibione ci sarà l’Avis Open maschile e femminile con 1.500€ di montepremi che inizierà il 29 luglio e terminerà il 14/8. Sarà diretto da Jury Basilone e le iscrizioni per i giocatori fino ai 3.5 sono finora 75, mancano ancora le iscrizioni dei giocatori successivi.

Sempre da Bibione si raccolgono motizie sul percorso del talentuoso tennista della società Nicolas Lyam Basilone che al Trofeo nazionale Kinder nel draw da 84 ha già superato due turni qualificandosi per i quarti di finale.