Domenica di finali dell'Open Avis di Bibione

Giornata di finali all'Avis Open di Bibione con 86 iscritti coordinati da Juri Basilone e Rinaldo Tassile. Alle 16.00 Matteo Fodriest con Lorenzo Favero e Nicole Iosio con Alessandra Pezzulla. Alle 17.00 iniziano le donne a dare spettacolo. La giocatrice sarda Alessandra Pezzulla con tessera viterbese, nella giornata di ieri ha avuto ragione della testa di serie numero uno Nicole Iosio del park tennis di Villorba. Due le vittorie “peanti” della giocatrice in cerca di ventura internazionale, ma che che si è fermata agli Open locali. La settimana scorsa ha raggiunto la finale a Castelfranco, ieri quella di Bibione. Fuori anche la seconda testa di serie Victoria Zenato, under 16 del Plebiscito di Padova per mano della trevigiana Penelope Ronchi compagna di club della Iosio. Bella partita quella di semifinale conclusasi dopo quasi 3 ore di gioco con il punteggio di 673 2/6 7/6.

Finale quindi molto equilibrata, quella che da il via alla giornata conclusiva e che ha visto gremito lo spalto dei campi di gioco. Nel maschile strapotere di Nicola Ghedin che lo vedrà opposto a Matteo Fondriest. Il

trentino già visto in un ottimo stato di forma all’Open di Motta sta veramente giocando bene, liquidando in due set il pari classifica patavino Favero. Nella finale di oggi mission impossible con il granitico Ghedin, ma il tennis può sempre riservare sorprese. Ancor di più ci sarà lo spettacolo, con scambi veloci e giocate poderose da entrambe le parti che non mancheranno di allietare gli astanti.

Dal 6 Agosto fino al 18 la cabina di regia rosa all’Arca 974 di Spinea indice il torneo Hot Shot per giovani dai 10 ai 16 anni con incontri di singolo e doppi anche misti, con ben 20 tabelloni. Sono 107 i tennisti in lizza. A Noventa di Piave l’atteso 6° Memorial Vazzoler, competizione maschile fino ai 2.5 dal 18/8 al 4/9. Iscrizioni limitate ai primi 120 arrivati entro le ore 12 del 16/8 per i 4^ gli altri da determinare. Al Ca’ del Moro al Lido di Venezia in Via Parri Open Mechanic Sistem con draw maschile. Diretto da Eugenio Bologna, le iscrizioni fino ai 3.5 scadranno il 17/8 quelle dei giocatori di categoria superiore ancora da convenire. Intanto la competizione inizierà il 19 Agosto per concludersi il 28/8. Open maschile e femminile a Portogruaro dal 26/8 al 13/9 diretto da Umberto Gerolin con la supervisione di Rinaldo Tassile con 3.000€ di montepremi. Iscrizioni fino ai 3.5 entro il 24/8 per gli altri da definire. Per i giovani a Bibione la Junior Cup dal 27/8 al 4/9 dagli 8 ai 16 anni, diretta da Jury Basilone. Iscrizioni entro le 12 del 25/8. A Camponogara Torneo di 4^ categoria maschile dal 27/8 al 11/9, iscrizioni entro le ore 12 del 25/8. A Scorzè torneo di 3^ femminile dal 27/8 al 4/9 iscrizioni entro le ore 12 del 25/8. Al Tc Dolo torneo giovanile dai 12 ai 16 dal 27/8 al 4/9,

dirige Micaela Barbuni, iscrizioni entro le ore 12 del 25/8.