A Jesolo le finali provinciali volley femminile under 15 e 19. Diretta streaming con Giulia Pisani

Sono in programma domenica 6 giugno, al Pala Cornaro di Jesolo, le finali provinciali di volley femminile under 15 (ore 15.30) e under 19 (ore 19:30). Un evento atteso: le squadre in lizza per il titolo di campione provinciale stanno dando spettacolo in questi giorni di semifinali di categoria per poter accedere alla finalissima.

Il comitato territoriale di Venezia, come per le fasi finali nazionali u15 e u13, gironi young, propone la diretta streaming con una co-presentatrice d'eccezione: Giulia Pisani, voce della televisione italiana, sarà presente per assistere e commentare in diretta entrambe le finali.

Giulia Pisani, classe 1992 ex giocatrice di serie A, dal 2019 accompagna le partite Rai della pallavolo femminile e del beach volley nazionale. Dopo due anni di carriera come giornalista la sua è già una voce autorevole nel campo e riconoscibile. La diretta streaming sarà trasmessa tramite i canali social di Fipav Venezia.