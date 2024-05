Tennis, a Jesolo le finali del torneo di 4^ categoria

Al Republic di Jesolo alle 17.30 finali del torneo di 4^ categoria con 62 contendenti coordinati da Alessandro Mior. L’ultima gara vedrà di fronte il lidense Andrea Rizzo con il giocatore di casa Matteo Leonardo Vidotto.

Tornei in corso

Fino al 18 Maggio a Porto Santa Margherita torneo di 3^ maschile e femminile coordinato da Lucio Geremia con 50 partecipanti. A Portogruaro dal 18 maggio al primo giugno tappa del Kinder Trophy Joy of Moving per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni in atto fino alle 12 del 16 maggio. Dirige Umberto Gerolin. Al Tc Dolo dal 18 maggio al primo giugno Open maschile Trofeo Leather Crown con montepremi di 6.000 euro. Fino ai 3.5 le iscrizioni entro le ore 12 del 16 maggio. A Vigonovo presso il Brenta Sport dal 18 al 29 maggio torneo di terza categoria femminile diretto da Armando Giantin. Iscrizioni entro le 12 del 16 maggio.

Dal 25 maggio al 9 giugno terza edizione degli Assoluti del Veneto, competizione Open che si svolgerà per la seconda volta consecutiva al Green Garden di Mestre. È 9.000 euro il prize money complessivo. Vi si possono iscrivere tutti i giocatori e giocatrici tesserate per le società del veneto con cittadinanza italiana. Iscrizioni entro le 12 del 23 maggio per i classificati fino ai 3.5. All’Arca di Spinea dal 25 maggio al 7 giugno c’è il Z-Gen torneo giovanile dai 10 ai 16 anni maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 23 maggio.