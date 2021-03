Oggi le finali del trofeo Open Unimar Offshore di Bibione

A Bibione tredecisima giornata di gare dell’Offshore Unimar Cup torneo Open maschile e femminile con 80 partecipanti. Dirigono Giuliano Basilone e Nicoletta Bortolozzo con la supervisione del Fiduciario degli Ufficiali di gara Rinaldo Tassile.

Oggi la giornata conclusiva. Alle 15.00 l’epilogo del femminile che verrà conteso tra la testa di serie numero uno l’under 16 udinese Margherita Marcon con l’under 18 triestina Elena Plesnicar. Nella giornata di ieri in semifinale ha faticato parecchio la tennista udinese con la goriziana Vivian Fajt. Sotto sin dal primo set la favorita number one, ha acciuffato il pareggio per 6/4 e si è aggiudicata l’incontro per 7/5 dopo quasi tre ore di gara.

È andata un po’ più agevole la semifinale della triestina Plesnicar che con l’under 16 vicentina Eva Segato, ha faticato soltanto nel secondo set. Dopo aver dominato la prima frazione, Plesnicar è riuscita a contenere il recupero dell’avversaria chiudendo per 7/5.

Nel maschile è un affare tutto in famiglia Di Maro: i pupilli vicentini con tessera trentina essendo partiti in pole position con una sola partita si spartiranno l’intera posta. Tra i due ha faticato di più Marco che con Mauro Commisso, portacolori del Ca’ del Moro, ci ha impiegato quasi tre ore di gioco: 4/6 7/6 6/4 il risultato finale che apre l’ennesima sfida in famiglia, ma che potrebbe premiare Lorenzo, che sulla carta sembra quello più in forma, visto che ha scavalcato il bolzanino Gabriel Moroder con un doppio 6/3. Arbitra entrambe le gare il decano trevigiano Rino Meneghin.