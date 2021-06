Volley, il Fusion Team domina ed è campione provinciale under 17

Il Mestre Terraglio schianta il Favaro 3 a 0 nella finale di Coppa Italia serie divisione nazionale, l'Imoco batte un ottimo Fusion Team (3-2) nella finale under 13 femminile, che a sua volta restituisce il favore con gli interessi nella sfida tra U17, vinta con un netto 3 a 0 dalle nero fucsia. Sono questi i risultati del weekend di finali organizzato dalla Fipav Venezia, che ha visto assegnare il premio di MVP VeneziaToday alla palleggiatrice Viola Passaro.

La finale tra le giovanissime U13 è vinta al tie break dopo una partita tirata. Il Fusion, avanti di un set, viene ribaltato sul 2 a 1 e trova le forze per giocarsi la partita al quinto, nel quale tornano ad imporsi le sandonatesi. Il premio come miglior giocatrice è assegnato a Alessia Manda della My.Ko Imoco.

La seconda finale di giornata, quella tra le under 17, è invece senza storie. Il Fusion Team si impone con un netto 3 a 0, grazie a una prova di grande maturità e compattezza. L'inizio sprint delle sandonatesi non ha colto impreparate le nero-fucsia, che hanno poi imposto il loro ritmo, aggiudicandosi il titolo provinciale. Migliore in campo Viola Passaro, che si aggiudica il premio VeneziaToday. Tutte e quattro le squadre delle finali under 13 e under 17 parteciperanno ora alla fase regionale, in programma nelle prossime settimane.