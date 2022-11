Tennis, Fitpra incorona Giacomo Mariano con un biglietto Ibi 2023

Si è svolto presso il Tennis Club Davis di Mestre il torneo Fitpra valido per le prequalificazioni agli Ibi23 con in palio un biglietto Ground per il vincitore del torneo. Ottima organizzazione ed ospitalità del circolo i giocatori si sono messi in gioco sfidandosi fin dalle prime ore del sabato.

Erano12 i fighters pronti a darsi battaglia. Derby di finale tutto mestrino dove ha avuto la meglio Giacomo Mariano del Tc Mestre che ha vinto la finale contro Marco Brunetta del Tc Davis con il punteggio di 4/1 4/3. Prima della finale, un brivido è arrivato ai quarti dove l’ottimo Reda Pillon dell’Arca 974 ha portato il winner al tie break del terzo set. Terzi posti per l’under 16 del Tc Mestre Giacomo Alessandro Beccarello e Andrea Wolf del Marcon.

