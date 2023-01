Frecciarossa Final Eight 2023 e sfida contro Trieste, le info utili

La Lega Basket ha definito orari e programmazione televisiva della Frecciarossa Final Eight 2023 in programma al PalaAlpitour di Torino.

Quarti di finale

Mercoledì 15 febbraio 2023 EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia ore 18.00 Eleven Sports - DMAX – Eurosport 2 Carpegna Prosciutto Pesaro – Openjobmetis Varese ore 20.45 Eleven Sports - DMAX – Eurosport 2 Giovedì 16 febbraio 2023 Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia ore 18.00 Eleven Sports - DMAX – Eurosport 2 Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino ore 20.45 Eleven Sports - DMAX – Eurosport 2 Semifinali Sabato 18 febbraio 2023 Vincente Bologna - Venezia / Vincente Tortona - Trento ore 18.00 Eleven Sports - NOVE - Eurosport 2 Vincente Milano - Brescia / Vincente Pesaro - Varese ore 20.45 Eleven Sports - NOVE – Eurosport 2 Finale Domenica 19 febbraio 2023 ore 18.00 Eleven Sports - NOVE - Eurosport 2

Sfida casalinga per la 1° giornata di ritorno del campionato LBA. L’Umana Reyer Venezia ospita la Pallacanestro Trieste domenica 22 gennaio ore 17.00 presso il palasport Taliercio. Dalle 12 di lunedì 16 gennaio vendita in prelazione per tessere Reyer e per gli Under 24 e Under 13 presso i seguenti canali: Reyer Store, online e nei punti vendita abilitatii. Dalle 12.00 di martedì 17 gennaio apre la vendita libera dei biglietti (Reyer Store, online e nei punti vendita abilitati)

Prezzi:

Trib.Numerata:

Intero – 29,00 euro

Under 24 – 9,00 euro

Under 13 – 7,00 euro

Reyer Silver/Ladies – 18,00 euro

Settore 6 - Tifoseria in piedi - posto unico

Intero - 19,00€

Under 24 – 9,00 euro

Under 13 – 7,00 euro

Reyer Silver/Ladies – 13,00 euro

Apertura cancelli: 15.30

Il posto a sedere è numerato e per accedere al Palasport è possibile esibire il biglietto anche da smartphone.

Si ricorda inoltre che per l’acquisto dei biglietti è utilizzabile il voucher di rimborso della stagione 19/20.

All’interno del Taliercio è in vigore un protocollo da rispettare per la sicurezza di tutti.

Per accedere al Palasport Taliercio NON è obbligatorio indossare la mascherina.

Punti vendita abilitati:

– Reyer Store del Taliercio, dalle 16.30 alle 19.30 da lunedì a venerdì

– rivenditori autorizzati, lista QUI

– online

Navette:

Grazie alla partnership con l’azienda Brusutti Trasporti per tutta la stagione 2022/23 continuerà ad essere attivo il servizio navetta da Piazzale Roma al Palasport Taliercio prima della partita e il percorso inverso al termine dell’incontro. E’ dunque confermata l’organizzazione di questo servizio gratuito per agevolare tutti gli appassionati provenienti dal centro storico. Servizio navette da P.le Roma al Taliercio: ogni 20 minuti, dalle 15.45 (prima corsa) alle 16.55 (ultima corsa), con servizio in direzione contraria al termine della partita.