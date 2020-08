Altro tassello per il Venezia: Gabriele Ferrarini in arancioneroverde

Il Venezia ha fatto sapere che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con l'ACF Fiorentina per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale del giocatore Gabriele Ferrarini.

Carriera

Il terzino destro classe 2000 cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e già nazionale Under 18, Under 19 e Under 20, nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Pistoiese totalizzando 24 presenze ed 1 gol.