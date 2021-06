Coach De Raffaele presenta gara3: «Occorre partita di alto livello»

Si avvicina la gara forse più importante della stagione per l'Umana Reyer: gara 3, semifinale scudetto in programma al Taliercio mercoledì 2 giugno alle 21. Diretta tv su Raisport HD, Eurosport 2 ed Eurosport Player. Coach Walter De Raffaele ha presentato la sfida. .

«Occorre partita di alto livello»

«È naturale che dovremo fare una partita di alto livello per tutti i 40’. Una partita che sarà sicuramente diversa da quella di gara2, cercando invece di alzare il nostro livello, perché comunque, come abbiamo visto, non bastano 39 minuti. Serve una partita di grande presenza e di intensità per tutto l’arco dei quaranta minuti. Milano è reduce da una grandissima Final Four di Eurolega: finendo terza in Europa, credo che prenderà esattamente la stessa energia che aveva prima di andarci e quindi arriverà giustamente con grande carica ed attenzione. Ecco perché serve una partita di altrettanta attenzione sui particolari e sui dettagli, perché è talmente alto il talento dei singoli di Milano, che ti possono punire in qualunque momento. Quindi da parte nostra servirà certamente uno step ulteriore rispetto a quanto abbiamo fatto, che evidentemente non è stato sufficiente».