Inizia la preparazione per la stagione 2020/21 della prima squadra della Gazzera Olimpia Chirignago

E' iniziata lunedì 17 agosto la preparazione per la stagione calcistica 2020/21 della prima squadra della Gazzera Olimpia Chirignago, impegnata per il secondo anno di fila nel campionato regionale di prima categoria. I componenti della rosa si sono ritrovati agli ordini di mister Maurizio Grigoletto, del preparatore atletico Filippo Baso e del preparatore dei portieri Ruggiero Nasca per la prima sgambata. Una squadra giovane, che vede la conferma di

alcuni uomini fautori della salvezza della scorsa stagione, arricchita da nuovi elementi e con alcuni ragazzi promossi e aggregati dal settore giovanile. Si punta ancora una volta a confermare la categoria, lavorando sulla forza e compattezza del gruppo.

La squadra

Questi i calciatori attualmente a disposizione di mister Grigoletto, compresi gli under provenienti dal settore giovanile che sfrutteranno questa finestra per fare esperienza:



PORTIERI: Diego De Giovanni, Daniele Frison, Nicolò Grigoletto, Davide Nigro



DIFENSORI: Marco Crescentini, Domenico Nigro, Francesco Salvalaio, Luca Tomaello, Francesco Cacco, Mattia Sabbadin, Matteo Triboli, Matteo Follin, Filippo Baso



CENTROCAMPISTI: Justin Ciucur, Mamadou Diaw, Enrico Pettenò, Simone Scarampi, Lorenzo Elefante, Mattia Niero, Mamadou Charles Ba, Ceyhun

Sidi, Filippo Cassiani, Francesco Carraretto, Francesco Biasiol



ATTACCANTI: Aiman Karouache, Reda Karouache, Mirko Novi, Matteo Sammarone, Riccardo Mion, Kevin Vairo



La squadra si allena negli impianti di via Calabria, nel rispetto delle normative di sicurezza anti contagio, in attesa di potersi misurare con le prime amichevoli e le gare ufficiali. Ma l'attività della Polisportiva Gazzera Olimpia Chirignago non si ferma alla prima squadra. Il 28 agosto, presso gli impianti sportivi di via Calabria, si farà conoscenza del gruppo dell'atletica, che anche quest'anno sarà impegnato nella sua attività agonistica, che potrà svolgere sulla rinnovata pista di atletica del campo principale, i cui lavori sono stati appena conclusi dal Comune di Venezia. Un primo importante passo per il rinnovamento della struttura, che prosegue anche grazie all'impegno del presidente Massimo Sottana e che vedrà già nelle prossime settimane il rifacimento con copertura dei campi di calcio a 5. I lavori per quest'opera sono già iniziati nei giorni scorsi.