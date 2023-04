Ginnastica, al via l'ultima prova di Coppa del Mondo al Cairo: torna in azzurro Nicolò Mozzato con Federici

E’ atterrata al Cairo la delegazione italiana che prenderà parte alla terza prova di coppa del Mondo di ginnastica in terra egiziana.

L’italia sarà rappresentata da Mario Macchiati della Ginnastica Fermo, da Salvatore Maresca della Ginnastica Salerno e da Nicolò Mozzato ed Ares Federici della SPES di Mestre. La SPES, quindi, riporta in azzurro, dopo un anno dalla disgraziata coppa del Mondo di Baku dove Nicolò Mozzato si ruppe due ginocchia, ben due Ginnasti. Il primo, Mozzato, torna in maglia azzurra e sogna i mondiali, il secondo, Federici, neo acquisto SPES, ritorna in nazionale per rimanerci. Entrambi sono allenati dal tecnico GianMatteo Centazzo al Cairo al loro fianco. Mozzato gareggerà su tre attrezzi, Cavallo con Maniglie, parallele Sbarra. Alla Sbarra torna a volare con un esercizio di altissimo livello finalizzato con una uscita che gli permette di atterrare limitando al minimo il rischio per le ginocchia. Su tutti e 3 gli attrezzi Mozzato punta alla finale per la medaglia. Federici gareggerà su 4 attrezzi…Corpo Libero, Anelli volteggio e Sbarra. Ares è cresciuto insieme a Nicolò nelle giovanili dell’Italia e da quest’anno veste la maglia SPES e non è un caso che l’arrivo alla corte del tecnico Centazzo abbia coinciso con la convocazione in nazionale. Ares è un ginnasta potente in grado di stupire a tutti agli attrezzi e vederlo gareggiare insieme a Mozzato fa sognare i tifosi mestrini. La gara si svolgerà in 4 giornate. Le prime due giornate saranno dedicate alle qualifiche in cui i ginnasti si giocheranno l’accesso alle finali di Sabato e Domenica. Sabato 29 aprile le finali riguarderanno, Corpo Libero, Cavallo con Maniglie ed Anelli, Domenica 30 aprile sarà la volta delle finali a Volteggio, Parallele e Sbarra. La Rai trasmetterà in diretta le finali a partire dalle 14 sia sabato che domenica. Mozzato e Federici potrebbero tornare dal Cairo carichi e pronti per la gara finale del campionato di A2 che li vedrà ad Ancona Sabato 6 maggio a festeggiare la promozione in A1.

Nicolò Mozzato ha commentato: “Se penso che poco più di un anno fa avevo due ginocchia rotte mi vengono i brividi. Ce l’ho messa tutta per rientrare ed ho lavorato sodo per riprendermi la maglia azzurra. Per la prima volta eseguirò un doppio salto in uscita alla sbarra per aumentare il livello di difficoltà del mio esercizio. Voglio arrivare alla finale. L’ho provato in allenamento per la prima volta il giorno prima della partenza ed ho avuto paura. Tutto ok però…..se non posso saltare provo la strada degli attrezzi dove devo usare le braccia e cosi sto lavorando duro al cavallo con Maniglie. Sono felice e contemporaneamente emozionato. Sono felice anche per Ares per il quale potrebbe iniziare un nuovo ciclo in maglia azzurra. E’ davvero forte.