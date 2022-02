Podio e ottimi risultati per i giovanissimi atleti, sorride la Foscarini Scherma Venezia

Domenica 30 gennaio alla Antica Fiera di Santa Lucia di Piave si è svolta la prova di qualificazione interregionale per i campionati italiani di fioretto categoria GPG.

Come è andata

Il piccolo Marco Bocus, all'esordio assolutonella categoria maschietti,ha conquistato un bel quinto posto portando a casa la prima coppa della carriera; l'eliminazione è arrivata ai quarti di finale per mano del futuro vincitore della gara. L'ottimo Leonardo Scarpa si conferma ancora una volta il più forte nella categoria giovanissimi. Battendo in finale Candeago di Mogliano non solo ha conquistato il primo gradino del podio ma ha consolidato il secondo posto nel ranking nazionale. Una sorprendente Lisa Righi ha centrato la prima vittoria in carriera alla seconda gara ufficiale con uno strepitoso 10-2 in finale contro l'altra veneziana Gasparini che tira però per il Dielleffe.