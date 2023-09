Giovanni Mariutto del Green Garden è il vincitore del torneo di 3^ del Tc Mirano

E’ Giovanni Mariutto del Green Garden il vincitore del torneo di 3^ svoltosi presso il Tc Mirano. Nel femminile davanti a tutte l’under 18 latisanese Alessia Dolce. Competizione dove si sono affermati i giovani più forti. L’under 18 mestrino ha faticato parecchio per tenere a bada il suo coetaneo vicentino, ma alla fine l’ha spuntata al terzo set per 11-9. Terzi posti per il chioggiotto Eugenio Boscolo Belli Sacchi e per il giocatore del Dolo Piergiovanni Drago.

Nel femminile Alessia Dolce del latisana in due veloci set sull’under 12 patavina del Plebiscito Sara Nicole Sitar.

TORNEI IN CORSO

Fino al 16/9 presso il Tc Ca’ del Moro Tappa Pre-qualificazioni dell’Ibi 2024 per i giocatori di 4^ categoria maschile e femminile con incontri di singolo e doppio, con 65 iscritti. Oggi le semifinali in contemporanea su quattro campi alle ore 17.00.

Fino al 17/9 a Caorle 2° torneo di 3^ maschile e femminile in corso Chiggiato con 52 players.

Fino al 17 Settembre a Scorzè torneo di 3^ limitato al 4° punto maschile e femminile, con 91 partecipanti coordinati da Evelin Lazzari e Emiliano Minello.

Fino al 24/9 Torneo di Fine stagione a Porto Santa Margherita per giocatori e giocatrici di 3^ e 4^ categoria e 18 partecipanti.

Fino al 17 al Tc Mira torneo giovanile Lavanderia Lsg dai 12 ai 16 anni. Sono 90 i giovani a confronto coordinati da Ciro Esposito e Maria Cristina Cestonaro.

Fino al 27 Settembre al Republic di Jesolo torneo di 3^ categoria maschile, con 47 giocatori. Club che ospiterà anche le finals delle serie D.

Fino al 17 Settembre a Fossalta di Portogruaro Rodeo Memorial Pierino draw azzurro per giocatori fino ai 3.4, con 27 players.

Fino al 01 Ottobre al Tc Dolo torneo 4^ categoria maschile memorial Fernando Barbuni con 94 giocatori.

Fino al 24 Settembre a San Dona’ Torneo di 4^ categoria maschile dove si contano 41 players e Veterani per over 60 e 65 maschile e femminile con 14 giocatori.