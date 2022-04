Giovanni Oradini è il nuovo acquisto del Ca' del Moro

Ottima prova del neo acquisto per la B1 del Ca’ del Moro. Nell’Ibi la tappa regionale delle pre-qualificazioni agli internazionali d’Italia Giovanni Oradini è tra le prime racchette del nord Italia. Dopo la conquista del suo primo titolo Itf il ranking da 35° e 547 Atp, il 24 enne giocatore trentino classifica 2.2 è uscito di scena all’Acquaviva di Padova. Partita stellare col pari classifica, il ventenne veronese Pietro Romeo Scomparin nella più bella gara del torneo, che valeva l’accesso alla semifinale.

Può quindi guardare con fiducia al prossimo campionato di B1 il club lidense veneziano, che è riuscito degnamente a rimpiazzare Marco Speronello, che proprio nella serata odierna alle 19.00 gioca la finale del medesimo torneo.

Ultima giornata di gare per il Tc Mestre in serie C che domenica in via Olimpia ospita il team del circolo tennis Vicenza. Dopo aver agguantato la matematica salvezza con il terzo posto, il team di Paolo Boesso, nello scontro diretto con i berici, si gioca l’accesso ai play off. Guarda tutti dall’alto il Green Garden che attende il 14 aprile, data dei sorteggi, per sapere con chi dovrà giocare nella griglia promozione.

Al Tennis Club Venezia rodeo Open maschile e femminile con 45 contendenti. Da battere il toscano 2.6 Edoardo Lanza Cariccio nel draw azzurro, in quello rosa la beniamina di casa Carlotta Donaggio. L’ufficiale di gara sarà Matteo Rossetto. All’Arca 974 di Spinea Rodeo tutto di doppio, maschile femminile e misto per giocatori di 3^ e 4^ categoria. Sono 46 i tennisti diretti da Giorgia e Federica Vinci.

Per i tornei giovanili a Bibione si terrà la prima tappa veneta e l’unica friulana del 17° Kinder Tennis Trophy. Il master finale sarà a Roma dal 23 al 31 luglio. Dal 30 aprile all'8 maggio ci saranno i tennisti Mini dai 9 ai 12 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 28/4. Dal 7 al 15 maggio toccherà agli Junior dai 13 ai 16 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 05/05, sul portale MyFit della Federtennis, così come per tutte le competizioni di questo 2022.